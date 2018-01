Il 2017 in Val d'Aosta chiuderà con una nevicata

AOSTA - Ancora neve in Valle d'Aosta in questi ultimi giorni del 2017. Una perturbazione è in arrivo e già nel tardo pomeriggio di oggi sono attesi i primi fiocchi di neve. Le maggiori precipitazioni - localmente anche abbondanti - sono previste nella zona nord-occidentale. Sabato ci saranno nevicate e bufere di neve fin dal mattino sempre sui settori nord-occidentali, anche abbondanti a ridosso dei rilievi di confine, e con una quota neve in graduale rialzo fino a circa 1900 metri in serata.

Altrove nuvoloso, con possibili gocce di pioggia o fiocchi di neve portati dal vento fino in centro-valle, in esaurimento al pomeriggio e con schiarite a partire dalla bassa valle. Domenica è previsto tempo sereno con qualche velatura in serata, lunedì ancora neve sui confini al primo mattino, poi giornata in miglioramento. Nuove perturbazioni sono comunque attese in transito nei giorni successivi.