Capodanno ad Aosta, vietati oggetti in vetro e botti

AOSTA - Niente botti e niente vetro in piazza Chanoux per il 'Capodanno in piazza', che quest'anno prevede un concerto de L'Orage e di Philippe Milleret. Lo ha disposto l'amministrazione comunale «per consentire lo svolgimento sereno della serata di musica», e magari evitare l'effetto 'piazza San Carlo' di Torino.

L'evento

Il tutto avrà inizio alle 23:00. Nelle giornate del 31 dicembre e del primo gennaio sarà vietato fare esplodere botti, sparare con armi da fuoco, lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio, innalzare aerostati con fiamme, mortaretti, o in genere cagionare esplosioni e accensioni pericolose e far esplodere qualsivoglia articolo pirotecnico su tutto il territorio comunale. Dalle 21 del 31 dicembre alle ore 3:00 del primo gennaio sarà in vigore il divieto di distribuzione e di vendita da asporto di contenitori in vetro per bevande in tutti gli esercizi pubblici della zona. Inoltre, nel medesimo orario sarà anche vietato accedere in piazza con contenitori di bevande di qualsiasi tipologia costituiti da lattine o bottiglie in vetro.