Rifiuti, nel 2018 ci sarà un nuovo concessionario per la raccolta

AOSTA - «Con il bando di gara di concessione della gestione dei rifiuti si chiude una vicenda che andava avanti da anni. Le offerte dovranno pervenire entro il mese di aprile e riteniamo, salvo ricorsi, che le procedure per l'individuazione del nuovo concessionario potranno essere concluse nell'arco del 2018». Lo ha comunicato il dirigente Ines Mancuso a margine della conferenza di presentazione degli scatti pubblicati sul calendario 2018, che è stata l'occasione per tracciare un bilancio delle attività dell'assessorato alle Attività produttive, Energia, Politiche del lavoro e Ambiente.

Rifiuti Zero

Mancuso, parlando delle azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti, ha citato la recente sottoscrizione «dei primi tre accordi con Ente Paritetico edile, con Caritas, con la quale c'è in ballo un progetto di recupero dei farmaci da banco, e con l'Associazione agricoltori della Valle d'Aosta e il progetto in collaborazione con le associazioni 'Fiera di Sant'Orso' a 'rifiuti zero'».