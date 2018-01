In arrivo un abbassamento delle temperature in Valle d'Aosta. Intanto neve mista a pioggia

AOSTA – Dopo la pausa natalizia con sole e clima mite, tornano la neve e il freddo in Valle d'Aosta. Mercoledì 27 - secondo l'ufficio meteorologico regionale - il tempo sarà «da molto nuvoloso a coperto con deboli precipitazioni sparse, moderatamente più intense al mattino sul settore orientale», in molte zone infatti cade neve mista a pioggia. Il limite neve inizialmente sarà intorno ai 600 metri di quota e poi scenderà a 300 metri. Le temperature avranno un sensibile calo con lo zero termico che si attesterà tra gli 800 e i 500 metri di quota. Giovedì è previsto tempo prevalentemente soleggiato, ventoso e fresco, successivamente abbastanza soleggiato con temporanei addensamenti.