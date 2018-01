A fine gennaio torna I Light Pila per la lotta al cancro al seno

AOSTA – Per il sesto anno la località sciistica di Pila ospiterà 'I light Pila', fiaccolata in rosa sugli sci che illumina la notte valdostana per la lotta ai tumori al seno. L'evento è in programma il 27 gennaio. L'obiettivo è raccogliere fondi a favore dell'Associazione Susan G. Komen Italia che realizza progetti concreti sul territorio nazionale per promuovere la prevenzione e offrire supporto alle donne che si confrontano con la malattia.

Il successo delle edizioni precedenti

Nelle edizioni precedenti sono stati raccolti complessivamente oltre 76.000 euro e più di 6000 persone hanno preso parte alla discesa con le fiaccole a luci led aperta a tutti: adulti, bambini, sciatori e snowboardisti e anche 'ciaspolatori'. La festa proseguirà poi in serata nelle baite e nei locali, tutti decorati a tema con menù speciali, musica e spettacoli. Partenza e arrivo sono allo ski village di Gorraz. Costo delle iscrizioni è di 15 euro (8 i bambini).