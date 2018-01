Incendio doloso nella falegnameria, chiesta l'archiviazione

AOSTA - La procura di Aosta ha chiesto l'archiviazione del fascicolo relativo all'incendio doloso divampato il 14 settembre scorso nella falegnameria di Diego Bollon, in località Pont Suaz 13, a Charvensod. Secondo quanto si è appreso, in base alle indagini - coordinate dal Pm Carlo Introvigne - non sono emersi elementi utili a indirizzare verso particolare ipotesi, come quella estorsiva: lo stesso titolare, e le persone a lui vicine, hanno riferito di non avere nemici.

Resta comunque il mistero

Le fiamme erano divampate verso le 23:30 dalla legna conservata all'esterno, che era stata completamente bruciata. Il rogo aveva interessato in parte anche l'interno della struttura e i danni erano stati rilevanti. Le operazioni di bonifica e spegnimento si erano concluse verso le 5:00 del mattino. Con motivazioni analoghe il magistrato ha chiesto l'archiviazione di un altro fascicolo, relativo al rogo di un'auto parcheggiata fuori da una struttura ricettiva di Pontey, avvenuto verso le 4:00 dell'8 ottobre scorso. In ogni caso, resta il mistero di come e perché si sia sviluppato l'incendio.