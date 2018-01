Oggi l'allineamento solare che celebra il Natale di Aosta

AOSTA - Con quattro giorni d'anticipo la città di Aosta celebra oggi il proprio 'Natale', ovvero la sua nascita. In concomitanza con il Solstizio di inverno, un perfetto allineamento solare traccia da oltre 2.000 anni il Cardo cittadino, una delle due principali arterie della città romana e dell'attuale centro storico.

La nascita di Aosta

Il 'rito' che segna la nascita di Aosta, fondata il 25 a.C. in epoca augustea, si verifica pochi minuti prima delle 11 del 21 dicembre e richiama ogni anno un gruppo di appassionati aostani che attendono in silenzio il sorgere del sole. Nell'esatto momento in cui il primo raggio della giornata spunta dal profilo della Becca di Nona, la montagna che costituisce l'orizzonte Est della città, esso si insinua con precisione millimetrica in quella che oggi è chiamata via Croce di Città.

«Aosta, anzi, Augusta Praetoria Salassorum, fu progettata in modo tale che un asse cittadino puntasse al sorgere del Sole nel giorno del solstizio d'inverno e dunque anche al sorgere del Capricorno, segno prescelto dal suo fondatore, l'imperatore Ottaviano Augusto», spiega l'archeologa Stella Bertarione sul suo blog Archeologando.